BIZARAN MEDICINSKI FENOMEN: Lekar mu slučajno izlečio srčanu aritmiju nakon što mu je gurnuo prst na SKROZ NEOČEKIVANO MESTO!

Neverovatan medicinski slučaj zabeležen je u jednoj bolnici u Njujorku, gde je rutinski pregled doveo do potpunog i trenutnog izlečenja pacijenta koji je patio od opasnog lupanja srca, prenosi američki New York Post.

Sve je počelo kada je mladić (29) tokom noćne šetnje osetio snažno preskakanje i lupanje srca. Kada je primljen u bolnicu, lekari su ustanovili da mu puls iznosi čak 140 otkucaja u minuti, što je daleko iznad normalnog i zdravog nivoa. EKG pregled je ubrzo pokazao da mladić pati od pretkomorske fibrilacije (AFib), čestog oblika aritmije gde srčane komore gube sinhronizaciju, što može biti veoma opasno.

Međutim, rešenje za ovaj kardiološki problem stiglo je sa potpuno suprotne, "južne" strane pacijentovog tela.

Rutinski pregled i trenutno olakšanje

Pre nego što su prešli na standardne i agresivnije metode lečenja aritmije, dežurni lekar je morao da proveri da li pacijent ima unutrašnje krvarenje u stomaku. Zbog toga je odlučio da uradi standardni i rutinski rektalni pregled prstom.

Ono što se desilo u narednih nekoliko sekundi šokiralo je sve prisutne u ordinaciji.

Čim je lekar izvršio pregled kroz rektum, mladićev ubrzani rad srca je momentalno počeo da opada i u roku od samo par minuta spustio se na potpuno normalnih 80 otkucaja u minuti. Što je još neverovatnije, aritmija je potpuno nestala, a naknadne kontrole mesecima kasnije pokazale su da se problem više nikada nije vratio.

Kako je prst u zadnjici smirio srce?

Iako zvuči kao bizarna šala, lekari imaju potpuno naučno objašnjenje za ovaj fenomen. Tokom pregleda, pacijent je zamoljen da uradi takozvani "Valsalva manevar" (posebnu tehniku disanja i napinjanja).

Kombinacija tog napreganja i rektalnog pregleda stimulisala je vagusni nerv – najduži kranijalni nerv u ljudskom telu koji povezuje mozak sa ključnim organima, uključujući pluća, creva i samo srce.

Stimulacija ovog nerva je praktično "restartovala" pacijentov nervni sistem, prebacila telo iz stanja stresa u stanje potpunog opuštanja i usporila električne signale u srcu. Dok standardni lekovi i elektrošokovi smiruju aritmiju tek nakon nekoliko sati, ovaj slučajni potez je rešio problem za nekoliko minuta.

Lekari ipak upozoravaju da je potrebno još mnogo istraživanja pre nego što ovaj bizarni potez postane zvanična medicinska metoda za lečenje srca, ali priznaju da je ovaj Njujorčanin prošao sa najbržim i najjeftinijim izlečenjem u istoriji bolnice.

Autor: D.S.