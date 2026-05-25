NEVEROVATAN PROPUST: Lopov upao u kuću da opljačka devojku, pa uradio nešto zbog čega je ODMAH UHAPŠEN!

Jedan provalnik iz Sjedinjenih Američkih Država postao je glavna tema na društvenim mrežama nakon što je izveo verovatno najnespretniju pljačku u istoriji, koja ga je u rekordnom roku odvela pravo iza rešetaka.
On je usred noći provalio u kuću jedne devojke sa namerom da odnese dragocenosti. Dok je preturao po stvarima u dnevnoj sobi, ugledao je njen laptop i odlučio da na brzinu proveri svoj Fejsbuk profil.
Međutim, u žurbi i panici da što pre pobegne sa plenom, lopov je pokupio ukradene stvari, ali je potpuno zaboravio da se izloguje sa društvene mreže!
Kada se vlasnica vratila kući i shvatila da je opljačkana, odmah je primetila uključen kompjuter. Na ekranu ju je sačekalo pravo iznenađenje – profilna slika, ime i prezime, kao i svi lični podaci čoveka koji joj je upravo opustošio dom.
Devojka je odmah pozvala policiju, koja je bukvalno ušetala u kuću prestupnika i uhapsila ga dok je još uvek prebirao po ukradenim stvarima. Iz policije su kratko poručili da im je ovo bila "najlakša istraga u karijeri".
