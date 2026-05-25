AKTUELNO

Extra

NEVEROVATAN PROPUST: Lopov upao u kuću da opljačka devojku, pa uradio nešto zbog čega je ODMAH UHAPŠEN!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pixabay.com ||

Jedan provalnik iz Sjedinjenih Američkih Država postao je glavna tema na društvenim mrežama nakon što je izveo verovatno najnespretniju pljačku u istoriji, koja ga je u rekordnom roku odvela pravo iza rešetaka.

On je usred noći provalio u kuću jedne devojke sa namerom da odnese dragocenosti. Dok je preturao po stvarima u dnevnoj sobi, ugledao je njen laptop i odlučio da na brzinu proveri svoj Fejsbuk profil.

Međutim, u žurbi i panici da što pre pobegne sa plenom, lopov je pokupio ukradene stvari, ali je potpuno zaboravio da se izloguje sa društvene mreže!

Kada se vlasnica vratila kući i shvatila da je opljačkana, odmah je primetila uključen kompjuter. Na ekranu ju je sačekalo pravo iznenađenje – profilna slika, ime i prezime, kao i svi lični podaci čoveka koji joj je upravo opustošio dom.

Devojka je odmah pozvala policiju, koja je bukvalno ušetala u kuću prestupnika i uhapsila ga dok je još uvek prebirao po ukradenim stvarima. Iz policije su kratko poručili da im je ovo bila "najlakša istraga u karijeri".

Autor: D.S.

#Fejsbuk

#Policija

#Zanimljivosti

#bizarne vesti

#lopov

#nespretni provalnik

#smešne vesti

POVEZANE VESTI

Fudbal

ŠOU IBRAHIMOVIĆA! Urnebesna reklama za Mundijal - internet gori od reakcija: Šampion sveta je REPUBLIKA ZLATAN! (VIDEO)

Svet

ŠOKANTAN PROPUST U AMERICI: Britanska zastava naopako pred kraljem Čarlsom! (FOTO+ VIDEO)

Domaći

ČOLA SVOJU PRVU LJUBAV VIDEO NA KONCERTU: Odmah se spustio u publiku, a njegova reakcija kad joj je prišao se prepričava

Domaći

Udovica Marinka Rokvića izgleda kao avion: Njena fotka u kupaćem usijala sve mreže, a na sebi nema ni trunku šminke

Društvo

Stavite 40 evra u kovertu i dođete na svadbu, ali BEZ MLADENACA! Svi bruje o novom trendu u Srbiji

Svet

Tramp: Ozbiljno razmatram povlačenje SAD iz NATO-a