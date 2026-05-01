ŠOKANTAN PROPUST U AMERICI: Britanska zastava naopako pred kraljem Čarlsom! (FOTO+ VIDEO)

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

Poseta britanskog kralja Čarlsa III i kraljice Kamile Sjedinjenim Američkim Državama završena je uz neočekivani diplomatski gaf koji je postao glavna tema na društvenim mrežama.

Tokom svečane ceremonije na Nacionalnom groblju Arlington u Virdžiniji, gde je kraljevski par polagao venac na Grob neznanog junaka, primećeno je da je zastava Ujedinjenog Kraljevstva, poznata kao "Union Džek", bila istaknuta naopako.

Greška koju su svi primetili

Iako je ceremonija bila dostojanstvena, uz intoniranje himni i počasnu paljbu, oštro oko posmatrača odmah je uočilo propust američkog vojnika koji je držao zastavu. Prema strogim pravilima protokola, šira bela dijagonalna traka mora biti iznad crvene na strani koplja, što u ovom slučaju nije bio slučaj.

Znak nepažnje ili nepoznavanje protokola?

Britanska zastava ima precizno definisana pravila isticanja, a ovakvo pogrešno postavljanje u diplomatskim krugovima često se tumači kao ozbiljan nedostatak pažnje prema gostu.

Niz incidenata sa zastavama

Ovo nije bio jedini peh tokom posete. Kako prenosi "Dejli mejl", ranije su u Vašingtonu greškom bile istaknute zastave Australije, verovatno zbog sličnosti sa britanskom zastavom koja se nalazi u njihovom uglu.

Ipak, uprkos ovim formalnim propustima, poseta je ocenjena kao uspešna. Američki predsednik Donald Tramp pohvalio je britanskog monarha, nazvavši ga "velikim kraljem" i naglasivši neraskidivo savezništvo dve zemlje. Kralj i kraljica su nakon četvorodnevnog boravka i brojnih sastanaka napustili SAD.

Autor: D.S.

Vesti

Kralj Čarls dolazi u posetu SAD, a u Vašingtonu umesto britanskih zastava postavili zastave DRUGE ZEMLJE

Svet

KRALJ ČARLS III ODLOŽIO POSETU PAPI: Vatikan se hitno oglasio

Svet

Tramp: Poseta kralja Čarlsa može da popravi odnose SAD i Velike Britanije

Svet

TRAMP ČASTI KRALJA ČARLSA: Ukidaju se carine na škotski viski, 'pao' dogovor u Beloj kući!

Showbiz

O NJENOM POTEZU BRUJI SVET! Evo ko je ŽENA pored princa Vilijama: Uradila nešto na šta niko nije ostao imun (FOTO)

Domaći

ČOLA SVOJU PRVU LJUBAV VIDEO NA KONCERTU: Odmah se spustio u publiku, a njegova reakcija kad joj je prišao se prepričava