Tramp: Poseta kralja Čarlsa može da popravi odnose SAD i Velike Britanije

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi državna poseta kralja Čarlsa III i kraljice Kamile naredne nedelje mogla "apsolutno" da doprinese poboljšanju odnosa između SAD i Velike Britanije.

U telefonskom intervjuu za BBC, Tramp je rekao da kralja "dobro poznaje godinama" i opisao ga je kao "hrabrog i sjajnog čoveka", dodajući da bi njegova poseta mogla da ima pozitivan uticaj na bilateralne odnose dve zemlje.

On je naveo da odnosi između Vašingtona i Londona mogu da se poboljšaju, ali je istovremeno istakao da oni zavise od britanske politike, posebno u oblastima imigracije i energetike, uključujući proizvodnju nafte i gasa u Severnom moru.

U tekstu je, takođe, navedeno da će kralj i kraljica boraviti u četvorodnevnoj poseti SAD, tokom koje će se sastati sa Trampom u Beloj kući, a kralj će se obratiti i američkom Kongresu.

Tramp je, takođe, kritikovao britansku vladu i premijera te zemlje Kira Starmera, navodeći da bi odnosi mogli da se "poprave" samo ukoliko dođe do promena u britanskoj politici.

U intervjuu su pomenute i razlike između dve strane oko rata u Iranu i drugih spoljnopolitičkih pitanja, kao i Trampove ranije izjave u kojima je kritikovao britanske odluke u vezi sa tim sukobom.

Britanski kralj Čarls III boraviće od 27. aprila u četvorodnevnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama gde će se sastati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom, u trenutku pojačanih tenzija između saveznika, uz očekivanja Londona da monarhija doprinese jačanju bilateralnih odnosa, preneo je ranije Rojters.

Autor: Marija Radić