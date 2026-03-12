Tramp: Moguće korišćenje nafte iz strateških rezervi Amerike! Cilj stabilizacija globalnog tržišta

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da bi SAD mogle da iskoriste strateške rezerve nafte kako bi snizile cene nafte i naftnih derivata.

"To ćemo uraditi" Tramp: Moguće korišćenje nafte iz strateških rezervi SAD

U intervjuu za WKRC TV u Sinsinatiju, Tramp je odgovorio potvrdno na pitanje da li je potrebno koristiti strateške naftne rezerve SAD, prenosi CBS News.

"To ćemo uraditi, a onda ćemo ih ponovo napuniti. Ali sada ćemo ih malo smanjiti, a to obara cene. Moramo se rešiti zla", odgovorio je Tramp.

Međunarodna agencija za energetiku (IEA) odlučila je da pusti na tržište rekordnih 400 miliona barela nafte iz rezervi kako bi smanjila posledice globalnih poremećaja u snabdevanju energentima zbog rata na Bliskom istoku.

Prema procenama IEA koordinisano puštanje nafte iz strateških rezervi moglo bi da pomogne stabilizaciji globalnog tržišta i ublažavanju pritiska na cene energenata dok se ne uspostave stabilniji transportni i trgovinski tokovi poremećeni ratom na Bliskom istoku.

Tramp je pohvalio IEA zbog današnje odluke da pusti na tržište rekordnih 400 miliona barela nafte iz rezervi, preneli su američki mediji.

Autor: D.Bošković