Tramp objavio koliko dugo planira da upravlja Venecuelom

Američki predsednik Donald Tramp očekuje da SAD na duže staze kontrolišu Venecuelu i njene rezerve nafte, navodi "Njujork tajms".

Tokom dvosatnog intervjua, Donald Tramp je izjavio da trenutna vlast u Karakasu Americi "daje sve što mislimo da nam treba".

Američki predsednik nije hteo da precizira koliko dugo Vašington namerava da gospodari Venecuelom. Upitan da li je reč o tri meseca ili godinu dana, odgovorio je "mnogo duže".

- Vreme će pokazati - dodao je Tramp.

Amerika će Venecuelu "obnoviti na veoma profitabilan način", izjavio je Tramp. "Koristićemo naftu i uzimaćemo naftu. Oborićemo cene nafte i novac ćemo dati Venecueli, kojoj je preko potreban".

U utorak je Tramp objavio da će SAD dobiti od 30 do 50 miliona barela venecuelanske sirove nafte ali nije rekao u kom vremenskom periodu. Priznaje da će za obnovu venecuelanske naftne industrije biti potrebno nekoliko godina.

Američka vojska je u desantu 3. januara otela predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu. Oni su dopremljeni u Njujork, gde je protiv njih podignuta optužnica za navodnu trgovinu drogom i zaveru protiv SAD.

Vlast u Karakasu trenutno predvodi Madurova zamenica Delsi Rodrigez. Tramp nije hteo da odgovori na pitanje o Edmundu Gonzalesu, kandidatu opozicije na predsedničkim izborima 2024. za koje Vašington tvrdi da su bili pokradeni.

Tramp takođe nije podržao opozicionu političarku Mariju Korinu Mačado, koja je prošle godine dobila Nobelovu nagradu za mir zbog svoje borbe za "slobodu i demokratiju". Američki predsednik se nadao tom priznanju zbog svojih mirotvoračnih aktivnosti na više svetskih žarišta.

Autor: A.A.