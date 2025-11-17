Tramp najavio da planira sastanak sa Mamdanijem

Američki predsednik Donald Tramp najavio je da planira sastanak sa novoizabranim gradonačelnikom Njujorka Zohranom Mamdanijem, da bi se uverio da "sve dobro funkcioniše za Njujork".

"Rekao bih da gradonačelnik Njujorka želi da se sastane sa nama. Smislićemo nešto. Želimo da vidimo da sve dobro funkcioniše za Njujork", rekao je Tramp novinarima dok se spremao da odleti nazad u Vašington, nakon vikenda provedenog na Floridi, prenosi danas AP.

Portparol Bele kuće, Kerolajn Livit saopštila je da je Tramp tom izjavom mislio na Mamdanija, i da još nije određen datum za takav sastanak.

Tramp je mesecima pre izbora u Njujorku kritikovao Mamdanija, koga je nazivao "komunistom", a pretio je i da će deportovati Mamdanija, koji je rođen u Ugandi i postao je naturalizovani američki državljanin, kao i da će povući federalni novac iz grada.

Nakon pobede na izborima, koji su održani 4. novembra, Mamdani je rekao da želi da Njujork pokaže zemlji kako da pobedi predsednika, ali je dan kasnije, govoreći o svojim planovima da "zaštiti" Njujork od Trampa kada preuzme dužnost u januaru, novoizabrani gradonačelnik takođe rekao da je spreman da sarađuje sa bilo kim, uključujući i sa Trampom, ako to može pomoći Njujorčanima.