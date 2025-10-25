AKTUELNO

'NEĆU DA GUBIM VREME' Tramp otkrio glavni uslov za novi sastanak sa Putinom

Američki predsednik Donald Tramp otkrio je koji je njegov glavni uslov za novi sastanak sa Vladimirom Putinom, predsednikom Rusije.

"Moramo znati da ćemo postići dogovor o okončanju rata u Ukrajini. Neću da gubim vreme", odgovorio je američki predsednik kada su ga pitali šta Moskva treba da uradi da bi došlo do njegovog sastanka sa Putinom.

Tramp je poručio da "nema sastanka sa Putinom dok ne budemo sigurni u mirovni sporazum". On je ponovio da između Putina i Volodimira Zelenskog, predsednika Ukrajine, ima mnogo mržnje.

Tramp je ovu izjavu dao novinarima u predsedničkom avionu Air Force One na letu za Aziju.

"Uvek sam imao dobre odnose sa Putinom, ali je ovo vrlo razočaravajuće za mene", dodao je Tramp.

Podsećamo, prošle nedelje je otkašan planirani sastanak Trampa i Putina, koji je trebalo da se održi u Budimpešti, nakon čega je Tramp uveo dodatne sankcije ruskom energetskom sektoru.

Nikad viđena fotografija Zveri: Ovako je izgledao Sretko Kalinić dok je bežao od zakona!

