AKTUELNO

Svet

'IMAMO PROBLEM' Tramp: Sastanak s Putinom u naredne dve nedelje, Tomahavci trebaju i SAD

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Evan Vucci ||

Američki predsednik donald Tramp rekao je danas da će se sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom verovatno sastati u naredne dve nedelje.

Tramp je novinarima u Beloj kući rekao da će se pre toga ministri spoljnih poslova dve zemlje Marko Rubio i Sergej Lavrov dogovoriti se da se sastanu malo pre toga, prenosi Skaj Njuz.

Tramp je povodom mogućnosti isporuke Ukrajini raketa dugog dometa „Tomahavk“ rekao da su one potrebne i SAD.

„Tomahavci su nam potrebni i za Sjedinjene Američke Države. Imamo ih mnogo, ali su nam potrebni. Ne možemo da iscrpljujemo našu zemlju... Ne znam šta možemo da uradimo povodom toga“, rekao je Tramp.

Naveo je i da će na sutrašnjem sastanku u Beloj kući obavestiti ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog o razgovoru sa Putinom.

Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson

„Imamo problem, njih dvoje se ne slažu baš najbolje“, dodao je Tramp, navodeći da to zahteva odvojene sastanke.

Priznao je da je verovao da će se sa ratom u Ukrajini "lakše nositi zbog svog odnosa sa predsednikom Putinom“.

pročitajte još

Putin u razgovoru sa Trampom naglasio zainteresovanost za MIRNO REŠENJE: Oglasio se pomoćnik ruskog predsednika

Autor: Marija Radić

#Donald Tramp

#Rusija

#SAD

#Vladimir Putin

#Volodimir Zelenski

POVEZANE VESTI

Svet

TRAMP OTKRIO SA KIM ĆE SE SASTATI SLEDEĆE NEDELJE: Hoću da razgovaram sa Putinom

Svet

Tramp izjavio da namerava da se sastane sa Putinom što je pre moguće

Svet

Tramp: Očekujem razgovor sa Putinom kako bi se rešio sukob u Ukrajini

Svet

Tramp uoči susreta s Putinom: Danas hitan virtuelni sastanak sa Zelenskim i liderima EU!

Svet

TRAMP DANAS RAZGOVARAO S PUTINOM! Stigla potvrda poznatog zvaničnika

Svet

Tramp otkrio detalje razgovora sa Putinom: Složili smo se da...