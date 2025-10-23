Tramp otkazao očekivani sastanak sa Putinom: Jednostavno mi se nije činilo ispravnim

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da je "otkazao" očekivani sastanak sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

"Jednostavno mi se nije činilo ispravnim. Nisam imao osećaj da ćemo stići tamo gde moramo – pa sam otkazao, ali ćemo to uraditi u budućnosti", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu, prenosi CNN.

Na pitanje da li misli da ruski predsednik želi da okonča tekući rat sa Ukrajinom, Tramp je odgovorio potvrdno.

"Mislim da žele mir, mislim da obe zemlje žele mir. U ovom trenutku je prošlo, znate, skoro četiri godine. Ulazite u četvrtu godinu. A da sam ja predsednik, nikada ne bi ni počelo. Ali, da, vreme je", rekao je američki lider.

Tramp je priznao frustraciju zbog sporog tempa pregovora sa Rusijom o okončanju rata.

"Pa, mislim da, što se tiče iskrenosti, jedino što mogu da kažem jeste da svaki put kada razgovaram sa Vladimirom Putinom, imam dobre razgovore, a onda oni nikuda ne vode. Jednostavno nikuda ne vode", dodao je.

Prošle nedelje, Tramp je rekao da planira da se sastane sa ruskim predsednikom u Budimpešti, u Mađarskoj, nakon što su njih dvojica imali dug telefonski razgovor koji je Tramp opisao kao "veoma produktivan".

Međutim, CNN je ranije ove nedelje objavio da su se Trampove nade za brzi sastanak sa Putinom ugasile, a zvaničnik administracije je u utorak rekao da "nema planova" za sastanak njih dvojice "u bliskoj budućnosti".

Autor: Marija Radić