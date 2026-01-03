TRAMP OTKRIO PLAN: Američke naftne kompanije ulaze u Venecuelu!

Predsednik SAD Donald Tramp najavio je da će „najveće američke naftne kompanije“ ući u Venecuelu, investirati milijarde dolara i obnoviti naftnu infrastrukturu zemlje.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će Sjedinjene Američke Države upravljati Venecuelom do „bezbedne i uređene tranzicije vlasti“. On je posebno naglasio da će američke naftne kompanije ući u zemlju i početi eksploataciju.

„Naše naftne kompanije, najveće na svetu, ući će, potrošiti milijarde dolara, popraviti teško pokvarenu infrastrukturu i početi da zarađuju novac za zemlju“, rekao je Tramp.

Prema njegovim rečima, SAD su već prisutne na terenu i „ostaće da u suštini upravljaju zemljom dok ne bude moguće sprovesti odgovarajuću tranziciju“.

Tramp je dodao da Vašington ne želi da se ponovi situacija iz prethodnih godina, kada bi „neko drugi došao na vlast, a problemi ostali isti“.

Kasno sinoć i tokom dana, američke snage izvele su „izuzetnu vojnu operaciju“ u Karakasu, tokom koje su uhapsile predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores i izvele ih iz zemlje.

Državna tužiteljka SAD Pem Bondi saopštila je da će se bračni par Maduro suočiti sa optužnicom koju je podigao sud u Njujorku.

