POZNATA SUDBINA VENECUELE?! Trampov čovek progovorio o potencijalnom napadu SAD, svet gleda sa nestrpljenjem

Predsednik SAD Donald Tramp nema planove da šalje američke trupe u Venecuelu, izjavio je republikanski senator Markvejn Malin.

"Ne, Tramp je jasno stavio do znanja da nećemo slati trupe u Venecuelu. Naš cilj je da zaštitimo sopstvene granice“, rekao je Malin za CNN.

Prema njegovim rečima, Vašington optužuje venecuelanske vlasti da koriste zemlju kao „terorističku platformu“ za isporuke droge u Sjedinjene Države. Senator je naveo da je Trampova administracija pokušala da preseče te kanale blokiranjem pomorskih ruta, ali sada tvrdi da se droga švercuje avionima maskiranim u privatne ili komercijalne letove.

„Sada počinju da ubacuju drogu u SAD koristeći avione preruđene u komercijalne ili privatne letove. Predsednik Tramp je jasno stavio do znanja da zatvara vazdušni prostor“, dodao je Malin.

Na pitanje da li se razmatraju vazdušni napadi na teritoriji Venecuele, senator je naglasio da Tramp nije izdao takva naređenja.

Prema njegovim rečima, sve akcije Bele kuće deo su strategije "mir kroz snagu", čiji je cilj sprečavanje pretnji po Sjedinjene Države.

Autor: A.A.