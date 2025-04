'KRIM ĆE BITI RUSKI, UKRAJINA JE KRIVA ZA RAT' Trampov eksplozivni intervju ŠOKIRAO sve

Predsednik SAD Donald Tramp rekao je da će Krim ostati u sklopu Rusije.

Ovo je Tramp izjavio u intervjuu za Time koji je upravo objavljen, a vođen je 22. aprila.

U njemu je američki predsednik ponovo okrivio Ukrajinu za početak rata.

"Mislim da je uzrok početka rata bio kada su Ukrajinci počeli da razgovaraju o pridruživanju NATO-u", rekao je Tramp u intervjuu.

Upitan da komentariše njegove navode da će "prvog dana" zaustaviti rat u Ukrajini, Tramp je rekao da je to "izgovorio figurativno".

"Pa, to sam rekao figurativno, i rekao sam to kao preuveličavanje, da bih istakao poentu, i znate, to se, naravno, prenosi od strane lažnih vesti. Očigledno je ljudima jasno da kada sam to rekao, bilo je rečeno u šali, ali je takođe rečeno da će tome doći kraj", naveo je Tramp.

Prema pisanju medija, mirovni planovi koje Tramp zagovara uključuju predaju otprilike 20 posto ukrajinske teritorije Vladimiru Putinu.

Tramp je za Time takođe izjavio da će "Krim ostati ruski".

Autor: Iva Besarabić