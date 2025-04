Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Ukrainian Presidential Press Office via AP | |

Američki predsednik Donald Tramp rekao je predsedniku Ukrajine Volodimiru Zelenskom u Vatikanu da će Sjedinjene Američke Države, a ne Ukrajina, priznati Krim kao deo Rusije, javlja Aksios.

"Prema rečima neimenovanog izvora, Zelenski je tokom sastanka ponovio da ne priznaje Krim kao ruski, a Tramp je jasno stavio do znanja da to od njega ne zahteva. Plan je da to urade Sjedinjene Američke Države, a ne Ukrajina", navodi se u izveštaju američkog portala.

Zelenski je, takođe, rekao američkom lideru da se ne plaši da napravi ustupke da bi okončao sukob, ali da bi mu za to bile potrebne prilično čvrste bezbednosne garancije, prenosi portal.

Zelenski je iskoristio svojih 15 minuta sa Trampom u Vatikanu, pozivajući ga da zauzme oštriji stav prema ruskom predsedniku Vladimiru Putinu i da mu ponovo prioritet bude uspostavljanje prekida vatre, rekla su za Aksios dva izvora koja imaju saznanja o tome.

Pored toga, prema navodima jednog od izvora, Tramp je tokom razgovora vršio pritisak na Zelenskog da što pre potpiše sporazum o retkim mineralima između SAD i Ukrajine.

"Bio je to odličan sastanak i Zelenski nije želeo da rizikuje", rekao je neimenovani izvor.

Do razgovora u Vatikanu na dan sahrane pape Franje je došlo nakon što su SAD zapretile da ce odustati od svojih napora za posredovanje u miru u Ukrajini i nakon što je Tramp osudio Zelenskog zbog njegovih komentara da Ukrajina neće priznati rusku kontrolu nad Krimom.

Autor: Iva Besarabić