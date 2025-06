Oglasila se Bela kuća! Evo kada će Tramp odlučiti o eventualnom napadu na Iran

Američki predsednik Donald Tramp odlučiće u roku od dve nedelje da li će se Sjedinjene Američke Države pridružiti u napadima Izraela na Iran, saopštila je danas Bela kuća.

- Zasnovano na činjenici da postoji značajna šansa da se pregovori sa Iranom dogode u bliskoj budućnosti, doneću odluku o tome u roku od dve nedelje - prenela je Trampove reči portparolka Bele kuće Kerolajn Livit.

President Donald Trump will make a decision on Iran within two weeks, White House press secretary Karoline Leavitt announced Thursday.



“Based on the fact that there's a substantial chance of negotiations that may or may not take place with Iran in the near future, I will make my… pic.twitter.com/udyIcObkiU