Tramp se oglasio nakon napada na Venecuelu: Maduro je UHVAĆEN, izveden je iz zemlje

Izvor: PInk.rs/Telegraf.rs, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

Predsednik SAD Donald Tramp oglasio se nakon što je serija eksplozija potresla Venecuelu i potvrdio da su SAD izvele napade.

"Sjedinjene Američke Države uspešno su izvele masovni udar na Venecuelu i njenog predsednika Nikolasa Madura, koji je, zajedno sa suprugom, uhvaćen i prebačen iz zemlje. Ova operacija izvedena je u saradnji sa američkim organima reda. Detalji će biti naknadno saopšteni. Konferencija za medije održaće se danas u 11 časova u Mar-a-Lagu. Hvala vam na pažnji!", naveo je Tramp.

