'DA LI JE ZAISTA MOGUĆE?' Tramp se upravo oglasio o mirovnim pregovorima u Ženevi, objavio MISTERIOZNU PORUKU!

Predsednik SAD Donald Tramp se upravo oglasio o mirovnom rešenju ukrajinskog sukoba koji su održani proteklog vikenda u Ženevi

Tramp se oglasio na svojoj društvenoj mreži Truth social.

- Da li je zaista moguće da se postiže veliki napredak u mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine??? Ne verujte dok ne vidite, ali nešto dobro se možda dešava. Bog blagoslovio Ameriku - napisao je predsednik SAD.

Svaki budući sporazum o okončanju rata u Ukrajini mora u potpunosti da podrži suverenitet Ukrajine i obezbedi održiv i pravedan mir, a Ukrajina i Sjedinjene Američke Države su sastavile ažuriranu verziju mirovnog okvira, saopšteno je danas iz Bele kuće.

U zajedničkom saopštenju SAD i Ukrajine navodi se da će konačne odluke u okviru ovog plana doneti predsednici Ukrajine i SAD, Volodimir Zelenski i Donald Tramp.

Navodi se i da su jučerašnji razgovori o mirovnom okviru u Ženevi bili konstruktivni, fokusirani i puni poštovanja, uz naglašenu zajedničku posvećenost postizanju mira.

''Obe strane su se složile da su konsultacije bile veoma produktivne. Razgovori su pokazali značajan napredak ka usklađivanju stavova i identifikovanju jasnih sledećih koraka'', navodi se u saopštenju.

Dodaje se kako Ukrajina i SAD nastavljaju intenzivnu saradnju po tom pitanju, uključujući blisku saradnju sa evropskim partnerima.

''Ukrajinska delegacija je ponovo potvrdila svoju zahvalnost za nepokolebljivu posvećenost Sjedinjenih Američkih Država i, lično, predsednika Donalda Trampa za njihove neumorne napore usmerene ka okončanju rata i gubitaka života'', navodi se u saopštenju.

Delegacije Ukrajine, SAD i evropskih zemalja juče su u Ženevi razgovarale o američkom planu za okončanje rata u Ukrajini od 28 tačaka, nakon što su Kijev i njegovi saveznici izrazili nezadovoljstvo zbog delova predloženog plana koji predviđa velike ustupke Rusiji.

U međuvremenu, pojavio se i evropski kontrapredlog koji su pripremile Velika Britanija, Francuska i Nemačka.

Kako se navodi, taj predlog uzima američki plan kao osnovu, ali ga zatim analizira tačku po tačku sa predloženim izmenama i brisanjem pojedinih delova.

Između ostalog, veličina ukrajinske vojske se ograničava na 800.000 pripadnika u mirnodopskim uslovima.

Pored toga, SAD daju garanciju koja odražava Član 5 NATO-a, prema kojoj sve članice Alijanse imaju obavezu da reaguju ako je jedna od članica napadnuta.

Tačka 21 obavezuje Ukrajinu da ne pokušava da povrati okupiranu suverenu teritoriju silom i da pregovori o teritorijalnim razmenama počnu od linije kontakta.

Američki državni sekretar Marko Rubio izjavio je nakon završenih razgovora sa ukrajinskom delegacijom u Ženevi da je postignut "ogroman napredak" u pregovorima o okončanju rata u Ukrajini i da je "veoma optimističan" da nešto može da se postigne.

