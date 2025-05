'OVA UŽASNA UBISTVA MORAJU DA SE ZAUSTAVE' Tramp se hitno oglasio posle terorističkog napada u Vašingtonu

Nakon terorističkog napada koji se dogodio u Vašingtonu kada je dvoje zaposlenih u izraelskoj ambasadi ubijeno ispred Jevrejskog muzeja u centru tog grada, oglasio se predsednik SAD Donald Tramp.

"Ova užasna ubistva u Vašingtonu, koja su bazirana očigledno na antisemitizmu, moraju da se zaustave, SADA! Mržnja i radikalizam nemaju mesto u SAD. Saučešće porodicama žrtava. Tužno je što takve stvari mogu da se dogode. Bog vas SVE blagoslovio", napisao je Tramp.

Njegova objava podeljena je na zvaničnom Iks nalogu Bele kuće.

“These horrible D.C. killings, based obviously on antisemitism, must end, NOW! Hatred and Radicalism have no place in the USA. Condolences to the families of the victims. So sad that such things as this can happen! God Bless You ALL!” —President Donald J. Trump pic.twitter.com/Z30bjAQOpZ