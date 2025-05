Ovo su žrtve terorističkog napada u Vašingtonu: Radnik u ambasadi i verenica ubijeni ispred Jevrejskog muzeja (FOTO)

Ispred Jevrejskog muzeja Kapitola sinoć se dogodio incident koji vlasti sada istražuju kao teroristički napad, a među žrtvama su bili Jaron Lišinski, istraživački asistent u Ambasadi Izraela, i njegova buduća verenica, čije ime još nije javno objavljeno.

Lišinski (28) je radio u Odeljenju za pitanja Bliskog istoka i Severne Afrike u ambasadi i bio poznat po svom diplomatskom uvidu i neumornoj posvećenosti spoljnoj politici Izraela.

Rođen u Nemačkoj, Lišinski je doneo odluku sa 16 godina da se preseli u Izrael i brzo postao poštovana figura u izraelskim diplomatskim krugovima. Kolege su ga opisivale kao "zvezdu u usponu sa zlatnim srcem".

Yaron and Sarah were our friends and colleagues. They were in the prime of their lives.



This evening, a terrorist shot and killed them as they exited an event at the Capital Jewish Museum in DC.



The entire embassy staff is heartbroken and devastated by their murder. No words… pic.twitter.com/2HytKDp8Fr