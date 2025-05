OVO JE ČOVEK KOJI JE IZVRŠIO TERORISTIČKI NAPAD U VAŠINGTONU: Objavljen snimak privođenja Elijasa Rodrigeza (VIDEO)

Na mrežama je objavljen snimak privođenja muškarca imenovanog kao Elijas Rodrigez (30) iz Čikaga, koji je osumnjičen da je počinio teroristički napad u Vašingtonu ubivši dvoje zaposlenih u izraelskoj ambasadi ispred Jevrejskog muzeja u centru tog grada.

On je uhapšen nedugo nakon napada, a na snimku se vidi i da je vikao: "Slobodna Palestina".

To je potvrdila i Pamela Smit, šefica Metropolitanske policijske uprave kada je izvestila da je osumnjičeni u pritvoru u vezi sa pucnjavom u blizini Jevrejskog muzeja u Kapitolu, u kojoj su dve osobe poginule.

"Preliminarna istraga ukazuje da su obe žrtve izlazile sa događaja u Jevrejskom muzeju u Kapitolu, koji se nalazi u bloku 500 Treće ulice severozapad, kada se dogodila pucnjava. Verujemo da je pucnjavu počinio jedan osumnjičeni koji je sada u pritvoru. Pre pucnjave, osumnjičeni je primećen kako korača napred-nazad ispred muzeja", rekla je Smit.

Washington: The moment the murd*rer who carried out the attack near the Israeli embassy, ​​during which 2 Israeli embassy employees were murd*red, was arrested.



He even managed to shout "Free Palestine" before being taken into custody.