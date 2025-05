Teroristički napad u Vašingtonu: Ubijen par koji se spremao za veridbu, napadač urlao u pritvoru (FOTO+VIDEO)

Ambasador Izraela u SAD Jehiel Lajtera potvrdio je da je u terorističkom napadu koji se dogodio u Vašingtonu stradalio "mladi par koji se spremao za veridbu"

Podsetimo, napad se dogodio kada je dvoje zaposlenih u izraelskoj ambasadi ubijeno ispred Jevrejskog muzeja u centru tog grada.

Ambasador Izraela je podelio nekoliko detalja, ali identitet stradalih još ostaje nepoznat.

- Par koji je večeras upucan u ime "Slobodne Palestine" bio je mladi par koji se spremao za veridbu. Mladić je ove nedelje kupio prsten sa namerom da zaprosi svoju devojku sledeće nedelje u Jerusalimu. Bili su prelep par - rekao je Lajter.

Osumnjičeni priveden

Pamela Smit, šefica Metropolitanske policijske uprave, izjavila je da je osumnjičeni u pritvoru u vezi sa pucnjavom u blizini Jevrejskog muzeja u Kapitolu, u kojoj su dve osobe poginule.

- Preliminarna istraga ukazuje da su obe žrtve izlazile sa događaja u Jevrejskom muzeju u Kapitolu, koji se nalazi u bloku 500 Treće ulice severozapad, kada se dogodila pucnjava. Verujemo da je pucnjavu počinio jedan osumnjičeni koji je sada u pritvoru. Pre pucnjave, osumnjičeni je primećen kako korača napred-nazad ispred muzeja - rekla je Smit.

Smit je rekla da je osumnjičeni "prišao grupi od četiri osobe, izvadio pištolj i otvorio vatru pogodivši dvoje". Nakon pucnjave, Smit je rekla da je osumnjičeni potom ušao u muzej i da ga je obezbeđenje događaja zadržalo.

- Osumnjičeni je skandirao: "Slobodna, slobodna Palestino" dok je bio u pritvoru - rekla je Smit.

Pam Bondi and the FBI have responded to a deadly shooting outside the Capital Jewish Museum in Washington D.C., where individuals connected to the Israeli embassy were targeted.



The shooting took place in front of the museum, just behind the FBI field office and the U.S.… pic.twitter.com/MROgtMFAaD