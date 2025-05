'MISLILI SU DA JE SVEDOK PUCNJAVE' Šok detalji terorističkog napada u Vašingtonu, ubica se umešao u masu?! (FOTO+VIDEO)

Očevidac terorističkog napada u Vašingtonu predočila je medijima da se terorista pretvarao da je svedok i čekao da policija stigne pre nego što je rekao da je "to uradio za Gazu".

Kako je navela, terorista koji je naknadno imenovan kao Elijas Rodrigez (30) iz Čikaga, je čekao da policija stigne više od 10 minuta pre nego što je tvrdio da je to uradio "za Gazu".

- Bilo je još nekoliko pucnjeva, a onda je jedan momak utrčao u centar, a obezbeđenje mu je ponudilo vodu, pokušavajući da ga uteši. Imao je pomalo čudno ponašanje. Pretpostavili su da je svedok pucnjave - rekla je Sara Marinuci (28).

Čovek je zamolio obezbeđenje da pozove policiju. Kada je policija stigla oko 10 minuta kasnije, čovek je preuzeo odgovornost za zločin, rekavši: "Ja sam to uradio, uradio sam to za Gazu. Slobodna Palestina!", prisetila se Marinuci.

Washington: The moment the murd*rer who carried out the attack near the Israeli embassy, ​​during which 2 Israeli embassy employees were murd*red, was arrested.



He even managed to shout "Free Palestine" before being taken into custody. pic.twitter.com/O0s7HA27Yf