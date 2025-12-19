AKTUELNO

Svet

Pritisci na Srbiju do tačke pucanja! Tramp potpisao: Izbacivanje ruskih energenata sa ZB strateški interes SAD

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug AP/Alex Brandon ||

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je novi zakon kojim Vašington izbacivanje ruskog gasa i nafte sa Zapadnog Balkana proglašava za nacionalni interes SAD, pišu mediji.

Predsednik SAD potpisao je Zakon o autorizaciji nacionalne obrane za fiskalnu 2026. godinu.

U ovom aktu direktno se navodi izbacivanje ruskih energenata sa Zapadnog Balakan, čime se direktno udara i na Srbiju, navode mediji.

Pod tačkom 16. navodi se:

"Zavisnost od ruskih izvora fosilnih goriva i prirodnog gasa za zemlje Zapadnog Balkana povezuje njihove ekonomije i politike za Rusku federaciju i sprečava njihove aspiracije ka članstvu u Evropskoj uniji."

Tačka 17.

"Smanjivanje oslanjanja zemalja Zapadnog Balkana na ruski prirodni gas i fosilna goriva je od nacionalnog interesa za SAD."

Tačka 18.

"Rastući uticaj Kine na Zapadnom Balkanu mogao bi takođe da ima štetan utican na stratešku konkurenciju, demokratiju i ekonomsku integraciju u Evropu."

Pritisci na Srbiju dolaze do tačke pucanja, zaključuju mediji.

#Donald Tramp

#Srbija

#Vašington

#Zakon

#pritisak

