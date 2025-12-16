AKTUELNO

Svet

Potpisan novi proglas: Tramp dodatno ograničava ulazak stranih državljana u SAD

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Matt Rourke; ||

Predsednik SAD Donald Tramp potpisao je proglas kojim se dodatno ograničava ulazak stranih državljana u Sjedinjene Američke Države, saopštila je danas Bela kuća.

SAD su uvele potpuna ograničenja na ulaske državljana iz pet zemalja - Burkine Faso, Malija, Nigera, Južnog Sudana i Sirije - pored početne liste od 12 zemalja, saopštila je Bela kuća, prenosi Rojters.

Potpuna ograničenja su takođe uvedena pojedincima koji poseduju putne dokumente izdate od strane Palestinske uprave, navodi se u saopštenju.

pročitajte još

Dodik: Državnička odluka Vučića da ne učestvuje na samitu EU - Zapadni Balkan

Autor: Marija Radić

#Donald Tramp

#Lista

#SAD

#proglas

#strani državljani

POVEZANE VESTI

Svet

Oglasila se Bela kuća! Evo kada će Tramp odlučiti o eventualnom napadu na Iran

Svet

Tramp potpuno zabranio ulazak u SAD državljanima 12 zemalja

Svet

TRAMP PROGLAŠAVA ENGLESKI ZA SLUŽBENI JEZIK: Američki predsednik ukinuo uredbu Bila Klintona, nema pomoći za onog ko ne zna jezik!

Svet

Tramp: Ukrajini će biti poslata vojna oprema vredna milijarde dolara

Svet

SAD: Islamski otpor u Iraku odgovoran za smrt tri američka vojnika u Jordanu

Svet

TRAMP IZNEO OŠTAR DEMANT: Izveštaj da SAD šalju bombardere blizu Veneceule netačni