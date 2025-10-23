TRAMP IZNEO OŠTAR DEMANT: Izveštaj da SAD šalju bombardere blizu Veneceule netačni

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da je izveštaj o tome da Sjedinjene Američke Države šalju bombardere tipa B-1 u blizini Venecuele radi povećanja vojnog pritiska - netačan.

"Ne, to je netačno", rekao je Tramp novinarima kada su ga pitali o tom izveštaju i dodao da je Vašington "veoma nezadovoljan Venecuelom", prenosi Rojters.

"Volstrit džurnal" objavio je ranije danas da su SAD letele bombarderima B-1 Ratnog vazduhoplovstva u blizini Venecuele.

Tramp je danas rekao da će uskoro biti kopnenih vojnih operacija u Venecueli i da ne veruje da će tražiti da se kartelima objavi rat.

On je naveo da njegova administracija planira da informiše Kongres SAD o operacijama protiv narko-kartela povezanih sa Venecuelom, ali da nije potrebna objava rata.

"Pa, mislim da nećemo nužno da tražimo objavu rata. Mislim da ćemo jednostavno ubijati ljude koji unose drogu u našu zemlju. U redu? Ubićemo ih", rekao je Tramp novinarima u Beloj kući.



On je juče izjavio da njegova administracija ima zakonsko ovlašćenje za napade na brodove kod Venecuele za koje tvrdi da prevoze drogu, ali je dodao da bi mogao da se obrati Kongresu ukoliko odluči da započne i kopnene napade.

"Dozvoljeno nam je to i ako to budemo radili kopnenim putem, možda ću se ponovo obratiti Kongresu", rekao je Tramp novinarima u Ovalnom kabinetu Bele kuće.

Naveo je da je američka vlada "potpuno spremna" da napada krijumčare droge na kopnu.

Tramp je, takođe, kazao da će sastanak sa kineskim predsednikom Si Đinpingom, sa kojim će se sastati na marginama Samita za ekonomsku saradnju Azijsko-pacifičkog regiona u

Južnoj Koreji, proteći dobro i da će prvo pitanje za Sija biti fentanil.

Prema njegovim rečima, Kina koristi Venecuelu za krijumčarenje fentanila.

Autor: D.Bošković