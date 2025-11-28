NEMAJU DALJA DEJSTVA: Tramp poništava sve dokumente koje je 'pospani' Džo Bajden potpisao

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp saopštio je danas da poništava sve naloge i dokumente koje je bivši američki predsednik Džozef Bajden potpisao autopenom, mehaničkim uređajem koji reprodukuje potpis.

"Svaki dokument koji je 'Pospani' Džo Bajden potpisao autopenom, što je bilo približno 92 odsto njih, ovim se poništava i nema dalje snage niti dejstva. Autopen nije dozvoljen bez posebnog odobrenja predsednika Sjedinjenih Država.", naveo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Tramp je dodao i da poništava sve izvršne naredbe i sve ostalo što nije lično potpisao "pokvareni Džo Bajeden", jer su, kako ističe, ljudi koji su upravljali autopenom to činili nezakonito i dodao da bi Bajden, ako kaže suprotno, mogao da se suoči s optužbama a krivokletsvo.

Bajden je tokom mandata potpisao 162 izvršne uredbe, prema podacima "American Presidency Project", preneo je CBS njuz.

Tramp je već ukinuo nekoliko desetina Bajdenovih uredbi, odnosno gotovo 70 odmah po stupanju na dužnost 20. januara, a još 19 14. marta, saopštila je Bela kuća.

Tramp je ranije naložio istragu o upotrebi autopena u Bajdenovoj administraciji, tvrdeći da postoji "zavera" kojom se prikriva, kako je naveo, Bajdenovo kognitivno stanje.

Bajden je u julu odbacio te optužbe kao "puko skretanje pažnje".

"Bio sam taj koji je donosio odluke tokom svog mandata o pomilovanjima, uredbama, zakonima i proglasima. Sve suprotno je apsurdno i netačno", rekao je Bajden.

Autopen se, kako navodi CBS, koristi decenijama, a američko Ministarstvo pravde je još 2005. pod administracijom tadašnjeg američkog predsednika Džordža Buša mlađeg ocenilo da predsednik može legalno da koristi uređaj za potpisivanje zakona.

Autor: Marija Radić