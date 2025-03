TRAMP UPRAVO POTPISAO VAŽNU IZVRŠNU NAREDBU! 'Ovo je odavno trebalo da se uradi' (FOTO)

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu kojom se engleski proglašava zvaničnim jezikom Sjedinjenih Američkih Država (SAD), javlja danas Radio Slobodna Evropa (RSE).

Tramp je rekao da će to pomoći da se obezbedi "jedinstveno i kohezivno društvo" u naciji koja se dugo ponosi svojom multikulturalnošću, navodi RSE, ukazujući da je to prvi put da SAD imaju službeni jezik na nacionalnom nivou, iako ga je oko 30 američkih država odredilo kao svoj zvanični jezik.

- Od osnivanja naše Republike, engleski se koristio kao naš nacionalni jezik - naveo je Tramp u naredbi, ukazujući da su zvanični istorijski dokumenti američke nacije, uključujući Deklaraciju o nezavisnosti i Ustav, napisani na engleskom, zbog čega smatra da je engleski trebalo odavno proglasiti zvaničnim jezikom.

Neki aktivisti su izrazili zabrinutost zbog efekta koje će to imati na one koji ne govore engleski jezik, kada je reč o pitanjima imigracije, procedure glasanja i pristup pomoći.

