Tramp zabranio učešće transrodnih osoba na školskim sportskim takmičenjima: Nova izvršna uredba

Američki predsednik Donald Tramp potpisao je izvršnu uredbu protiv učešća transrodnih žena na školskim sportskim takmičenjima.

Trampova uredba nalaže saveznim agencijama, uključujući Ministarstvo pravde i Ministarstvo obrazovanja, da tumače zakon koji zabranjuje polnu diskriminaciju u obrazovnim programima koji se finansiraju iz federalnih jedinica, kao zabranu učešća transrodnih devojaka i žena u ženskim sportovima.

Bela kuća će nalošiti Stejt departmentu da pregleda zahteve za vize transrodnih osoba zbog "prevare", a očekuje se da Vašington takođe pokrene ovo pitanje u Ujedinjenim nacijama.

SAD će iskoristiti "svu našu vlast i našu sposobnost" da sprovedu naredbu u vezi sa događajima Međunarodnog olimpijskog komiteta na tlu SAD, rekao je ranije jedan zvaničnik za Rojters.

On je dodao da ova naredba ima za cilj da zaštiti devojčice i žene u školama, navodeći hiljade pritužbi ljudi zabrinutih zbog integracije transrodnih sportista na takmičenjima.

Tramp je prethodno rekao da, prema novoj rodnoj politici SAD, postoje samo muški i ženski pol, a da je pol ''nepromenljiva biološka realnost''. Pored toga, transrodnim osoba je zabranjeno da služe u vojsci SAD.

NOW - Trump is signing an executive order to ban men from competing in women's sports.pic.twitter.com/hHdiXsmxaK