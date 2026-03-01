'MISLIM DA IDE PO PLANU' Tramp: Napadi na Iran bi mogli da traju četiri nedelje

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da bi napadi na Iran mogli da traju četiri nedelje.

On je u intervjuu za Dejli mejl rekao da je to oduvek bio proces od četiri nedelje.

"Pretpostavili smo da će biti otprilike četiri nedelje. Oduvek je to bio proces od otprilike četiri nedelje, tako da - koliko god da je snažno, to je velika zemlja, trajaće četiri nedelje - ili manje", rekao je Tramp.

Komentarišući američke vojnike koji su poginuli u borbama rekao je da su poginuli sjajni ljudi.

"Znate, očekujemo da će se to dogoditi, nažalost. Moglo bi da se događa kontinuirano - moglo bi da se dogodi ponovo", rekao je Tramp i dodao da je razgovarao sa njihovim porodicama.

Prema njegovim rečima operacija nije donela nikakva iznenađenja u dva dana otkako je počela.

"Mislim da ide po planu. Osim što smo uklonili celo njihovo rukovodstvo - mnogo, mnogo više nego što smo mislili. Izgleda njih 48", rekao je američki predsednik.

Dodao je i da je otvoren za razgovore sa iranskim rukovodstvom, ali da ne zna hoće li se oni uskoro dogoditi.

"Žele, žele da razgovaraju, ali rekao sam im da su trebali da razgovaraju prošle nedelje, a ne ove", rekao je Tramp.

Autor: Marija Radić