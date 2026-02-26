Putin, Tramp i Zelenski treba da se sastanu samo da bi ZAKLJUČILI SPORAZUME: Najnovije oglašavanje Peskova

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da bi predsednici Rusije, Sjedinjenih Američkih Država i Ukrajine, Vladimir Putin, Donald Tramp i Volodimir Zelenski trebalo da se sastanu samo da bi zaključili sporazume.

"Možda bi trebalo da se ovde složimo da se trojica predsednika sastaju samo ako je potrebno da finalizuju sporazume, ili, kako kažu Amerikanci, dogovor. To je verovatno tačno", rekao je Peskov u intervjuu za Pavla Zarubina, prenosi Interfaks.

Govoreći o mogućnosti da se organizuje sastanak između ruskog predsednika i Zelenskog, Peskov je podsetio na prethodne izjave ukrajinskog predsednika u kojima je on govorio o tome "na šta Ukrajina nikada neće pristati, na šta neće pristati, šta namerava da uradi sledeće".

"Nema potrebe čak ni da ih analiziramo (izjave), samo treba da se setimo i zapitamo se da li ima smisla sastajati se na najvišem nivou ako kijevski režim i dalje održava ovaj stav", kazao je Peskov.

Na pitanje da li ponuda Zelenskom da dođe u Moskvu ako želi da razgovara o bilo čemu i dalje važi, Peskov je odgovorio potvrdno.

"Da, to je bila reč predsednika Putina. on uvek drži reč", rekao je Peskov.

On je naveo da teritorijalno pitanje ostaje najsloženiji aspekt ukrajinskog rešenja, kao i da sastanku Putina i Zelenskog mora prethoditi pedantni stručni rad.

"Teritorijalno pitanje je najsloženije i, naravno, bilo kakvim ozbiljnim sastancima mora prethoditi pedantni rad na stručnom nivou", rekao je Peskov.

Autor: Marija Radić