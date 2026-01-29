'JEDINO MOGUĆE PUTINOVO MESTO SASTANKA SA ZELENSKIM JE - MOSKVA' Kremlj odbacio sve ostale potencijalne lokacije kao mesto pregovora

Jedino mesto gde se ruski predsednik Vladimir Putin i ukrajinski kolega Volodimir Zelenski mogu sresti je - Moskva, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

"Zelenski ima pozivnicu da se susretne sa Putinom u Moskvi, a Rusija nije voljna da ugađa tako što će se pričati o nekim drugim, potencijalnim mestima u ovom trenutku", rekao je Peskov.

"Dakle, pričamo trenutno no Moskvi. Diplomatskim rečnikom - sve ostale spekulacije su suvišne", dodao je Peskov.

Dan ranije, Putinov pomoćnik Jurij Ušakov potvrdio je da Zelenski ima pozivnicu da dođe u Moskvu i rekao da mu Rusija garantuje bezbednost, kako bi dvojica lidera mogla da razgovaraju.

