'PREGOVORI MOGU DA SE ODVIJAJU I BEZ NJIH' Tramp o okončanju rata u Ukrajini: Blizu smo dogovora

Foto: Tanjug AP/Markus Schreiber

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da veruje da je postizanje dogovora o okončanju rata između Rusije i Ukrajine blizu.

Govoreći novinarima u Ovalnom kabinetu, Tramp je, navodi Rojters, rekao da smatra da se strane "veoma približavaju" sporazumu, ne iznoseći dodatne detalje.

Američki predsednik je naveo i da pregovori između Rusije i Ukrajine mogu da se odvijaju i bez učešća specijalnog izaslanika SAD Stiva Vitkofa i njegovog zeta Džareda Kušnera.

"Lični apel predsednika Trampa"

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da je Rusija prihvatila da se uzdrži od napada na Ukrajinu do 1. februara u skladu sa molbom američkog predsednika Donalda Trampa.

- Moskva je pristala na zahtev predsednika SAD Donalda Trampa da se uzdrži od udara na Ukrajinu do 1. februara kako bi se stvorili povoljni uslovi za pregovore. Govorimo o stvaranju povoljnih uslova za pregovore... Da, naravno, postojao je lični apel predsednika Trampa - saopštio je Peskov, prenela je agencija RIA Novosti.

Tramp je juče izjavio da je lično zamolio Putina da ne napada Kijev i niz drugih gradova u Ukrajini zbog ekstremne hladnoće u narednih nedelju dana.

Autor: D.Bošković

