AKTUELNO

Svet

Tramp: Pokrenut trgovinski sporazum između SAD i Japana, investicije vredne 550 milijardi dolara

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Evan Vucci ||

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je sinoć da je pokrenut trgovinski sporazum između SAD i Japana koji obuhvata investicije vredne 550 milijardi dolara.

"Japan sada zvanično i finansijski otpočinje prvi set investicija u okviru svoje obaveze da uloži 550 milijardi dolara u Sjedinjene Američke Države, što je deo našeg Istorijskog trgovinskog sporazuma za revitalizaciju američke industrijske baze, stvaranje stotina hiljada odličnih američkih radnih mesta i jačanje naše nacionalne i ekonomske bezbednosti kao nikada do sada", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

On je najavio tri "ogromna" projekta u strateškim oblastima nafte i gasa u Teksasu, proizvodnje električne energije u Ohaju i kritičnih minerala u Džordžiji.

"Obim ovih projekata je toliko veliki da se ne bi mogao realizovati bez jedne veoma posebne reči - tarife. Gasna elektrana u Ohaju biće najveća u istoriji, postrojenje za tečni prirodni gas u Američkom zalivu će pokrenuti izvoz i dalje unaprediti energetsku dominaciju naše zemlje, a naše postrojenje za kritične minerale će okončati našu glupu zavisnost od stranih izvora", rekao je Tramp.

pročitajte još

Ujedinjene nacije o slučaju Epstin: Mogući zločini protiv čovečnosti

Autor: Marija Radić

#Donald Tramp

#Japan

#SAD

#milijarde

#trgovinski sporazum

POVEZANE VESTI

Svet

Tramp: SAD i EU imaju dobre šanse da postignu trgovinski sporazum

Svet

TRAMP PRODUŽIO VANREDNO STANJE U SAD: Rusija je izuzetna pretnja nacionalnoj bezbednosti Amerike!

Svet

'PREGOVORI MOGU DA SE ODVIJAJU I BEZ NJIH' Tramp o okončanju rata u Ukrajini: Blizu smo dogovora

Svet

'IMAM SJAJAN ODNOS SA NJIMA' Tramp: Idem u Saudijsku Arabiju da bi potpisao sporazum vredan bilion dolara

Svet

Tramp uzdrmao tlo - najavio NOVE carine!

Svet

Tramp: Vrlo verovatno će doći do obustave rada vlade SAD