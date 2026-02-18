Tramp: Pokrenut trgovinski sporazum između SAD i Japana, investicije vredne 550 milijardi dolara

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je sinoć da je pokrenut trgovinski sporazum između SAD i Japana koji obuhvata investicije vredne 550 milijardi dolara.

"Japan sada zvanično i finansijski otpočinje prvi set investicija u okviru svoje obaveze da uloži 550 milijardi dolara u Sjedinjene Američke Države, što je deo našeg Istorijskog trgovinskog sporazuma za revitalizaciju američke industrijske baze, stvaranje stotina hiljada odličnih američkih radnih mesta i jačanje naše nacionalne i ekonomske bezbednosti kao nikada do sada", rekao je Tramp u objavi na društvenoj mreži Truth Social.

On je najavio tri "ogromna" projekta u strateškim oblastima nafte i gasa u Teksasu, proizvodnje električne energije u Ohaju i kritičnih minerala u Džordžiji.

"Obim ovih projekata je toliko veliki da se ne bi mogao realizovati bez jedne veoma posebne reči - tarife. Gasna elektrana u Ohaju biće najveća u istoriji, postrojenje za tečni prirodni gas u Američkom zalivu će pokrenuti izvoz i dalje unaprediti energetsku dominaciju naše zemlje, a naše postrojenje za kritične minerale će okončati našu glupu zavisnost od stranih izvora", rekao je Tramp.

Autor: Marija Radić