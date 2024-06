O NJENOM POTEZU BRUJI SVET! Evo ko je ŽENA pored princa Vilijama: Uradila nešto na šta niko nije ostao imun (FOTO)

Bilo je mnogo upečatljiivih momenata na današnjoj proslavi službenog rođendana britanskog kralja Čarlsa III, u Londonu.

Pojavljivanje Kejt Midlton je najvažniji i najsnažniji trenutak, na nakon ceremonije desio se momenat koji je takođe privukao pažnju. I to veoma dirljiv momenat, kada je vojvotkinja od Edinburga stavila ruku na leđa princa Vilijama kako bi mu pružila podršku, ali i pokazala koliko joj je drag prestolonaslednik.

Sofi je supruga princa Edvarda, brata britanskog monarha Čarlsa III i veoma je bliska sa princom i princezom od Velsa. Danas u Londonu pojavila se sa ćerkom Lejdi Luiz Vindzor i suprugom.

Današnji događaj je glavni vrhunac kraljevskog kalendara, kada se slavi rođendan vladajućeg monarha u Ujedinjenom Kraljevstvu i ceremonije se održava svake godine poslednjih 260 godina.

