Tajna SIMBOLIKA nove fotografije Kejt Midlton: Otkriveno šta stoji IZA SVAKOG DETALJA na slici, ovo niko nije primetio (FOTO)

Kejt Midlton potvrdila je juče ono o čemu se danima ranije nagađalo - da će se danas pojaviti na obeležavanju službenog rođendana kralja Čarlsa III u Londonu. Važno obaveštenje pratila je nova fotografija princeze od Velsa koja je dešifrovana do detalja. Slika krije tajnu simboliku, a veoma je značajno kako je Kejt pozirala.

Princeza od Velsa, Kejt Midlton, fotografisana je ispod žalosne vrbe u Vindzoru, ranije ove nedelje. Poza koju je zauzela jeste neuobičajena za nju, ali je simbol oporavka, kaže stručnjak za govor tela Džudi Džejms za Mirror i dodaje:

“Ovo je zamišljena poza koja kao da nagoveštava kako Kejt Midlton ponovo procenjuje i ceni prirodu i selo nakon svoje bolesti. To je simbol oporavka, ali i nekih promena. Ovo nije uobičajena njena poza u kojoj se srećno smeje direktno u kameru. Radije je pozirala gledajući gore i u stranu... kao da ju je kamera uhvatila u intimnijem trenutku koji rado deli.

Ovde postoji osećaj poverenja u javnost, dve barijere, prekrštene ruke i noge jesu takođe nove za Kejt i impliciraju intrigantnu mešavinu ranjivosti i privatnosti sa naznakom novootkrivene vrste samouvrenosti.

BREAKING: Princess of Wales to make her first public appearance of the year, tomorrow at Trooping the Colour.

Kate will attend the King’s birthday parade in a carriage with her 3 children. And be on the palace balcony with Prince William, King and Queen.

📷 in Windsor this week… pic.twitter.com/oy9uu5IEzT