Šta povratak Kejt Midlton u javnost znači za britanski dvor: Prognozirali da se NIKAD NEĆE VRATITI dužnostima, a onda - PREOKRET!

Kejt Midlton obradovala je juče veliki broj ljudi najavom da će se pojaviti danas na ceremoniji obeležavanja službenog rođendana kralja Čarlsa III u Londonu, pri čemu je otkrila i detalje o svom povratku zvaničnim dužnostima. Pre oglašavanja princeze od Velsa prognoziralo se da se neće više obavljati javne angažmane kao što je to činila pre bolesti.

Princeza od Velsa, Kejt Midlton, rekla je da je njeno lečenje u toku i da će trajati još nekoliko meseci. Iako se neće vratiti javnim dužnostima sa punim radnim vremenom, sada se ipak oseća dovoljno dobro da u nadolazećim mesecima preuzme mali broj javnih angažmana.

"Radujem se što su ovog vikenda sa svojom porodicom da budem na kraljevoj rođendanskoj paradi i nadam se da ću imati nekoliko javnih angažmana tokom leta, ali isto tako znam da se nisam u poptunosti oporavila", navela je između ostalog Kejt Midlton.

Povratak Kejt Midlton zvaničnim dužnostima važan je za britansku dinastiju, o kojoj se već duže vreme govori da je u problemu zbog smanjenog broja radnih članova dvora koji mogu da obavljaju angažmane. Tu je i procena da bi dvor trebalo podmladiti, a vraćanje princeze poslu, iako u ograničenom obimu, biće veliki podstrek za kralja Čarlsa III, koji se pre više nedelja vratio angažmanima i koji takođe boluje od raka.

Novi obrt značajan je i iz ugla dužnosti, ali i iz ugla sve veće stabilnosti dinastije koju je dvor vratio nakon početne krize izazvane zdravstvenim problemima Kejt Midlton i kralja Čarlsa.

Kejt Midlton će tako podržati supruga Vilijama, koji je od januara do danas obavio niz angažmana i koji je njena najveća podrška. Briga o njenom zdravlju i dalje je na prvom mestu, a to što ćemo je videti znak je da su lekari dali zeleno svetlo za njen povratak i da njeno zdravstveno stanje to dozvoljava.

BREAKING: Princess of Wales to make her first public appearance of the year, tomorrow at Trooping the Colour.

Kate will attend the King’s birthday parade in a carriage with her 3 children. And be on the palace balcony with Prince William, King and Queen.

📷 in Windsor this week… pic.twitter.com/oy9uu5IEzT