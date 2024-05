SVI SU OVO OČEKIVALI, A ONDA SU SVE NADE PALE U VODU: Sad je otkriveno kad će se Kejt Midlton vratiti obavezama, a prognoza je SUMORNA

Bakingemska palata potvrdila je da se princeza Kejt Midlton neće pojaviti na paradi sredinom juna iako su to mnogi očekivali.

Na paradi poznatoj kao Trooping the Colour biće prisutni kralj Čarls i kraljica Kamila. No ovoga puta će, umesto na konju, kralj biti u kočiji, a veruje se da je to preporuka doktora zbog njegove dijagnoze raka.

Podsetimo, Kejt je u januaru završila u bolnici, gde je išla na operaciju abdomena. Dva meseca kasnije na društvenim mrežama objavila je da boluje od raka. Nije otkrila detalje svoje bolesti, a javnost je zamolila za privatnost tokom svog oporavka. U poslednje vreme Kejt se ipak sve češće druži i izlazi iz kuće.

Treba joj još vremena i prostora za oporavak

Daily Mail ističe kako je princeza od Velsa poslednjih nedelja sve češće viđena sa svojom porodicom van kuće, a radnici iz palate pak kažu da su bili preplavljeni desetinama hiljada pisama u kojima ljudi princezi žele ozdravljenje nakon što joj je dijagnostikovana opaka bolest. U nedelju dana na adresu palate stiže otprilike hiljadu pisama, a otkako se saznalo za njenu dijagnozu, njihov broj se udeseterostručio.

Iako su pojavljivanje Kejt Midlton sa porodicom u javnosti mnogi shvatili kao pozitivan znak, iz Kensingtonske palate istakli su kako joj još treba vremena i prostora za oporavak. Izvor iz Kensingtonske palate takođe je naglasio da njeno pojavljivanje napolju ne treba shvatiti kao njen povratak na posao nakon velike operacije.

Kako se saznaje, Kejt se još nije uključila u svoje zvanične dužnosti i javna pojavljivanja, no dobro je upućena u sve i od kuće prati sve izveštaje. "Veliki broj zaposlenih treba znati tačan raspored događanja nekoliko meseci unapred. Rečeno mi je da je Kejtin kalendar potpuno prazan sve do kraja godine. Baš ništa nije isplanirano. Prema svemu sudeći, ne očekujte njeno pojavljivanje u javnosti ove godine", kazao je izvor za Daily Beast.

