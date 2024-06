OGLASILA SE KEJT MIDLTON: Uputila javno IZVINJENJE: Jako mi je žao što...

Ovogodišnju rođendansku paradu kralja Čarlsa III, koji će se proslaviti 15. juna u Londonu, treba da predvodi Irska garda čiji je počasni pukovnik Kejt Midlton. Povodom predstojeće ceremonije, danas se organizovala proba Irske garde, ali se na istoj Kejt nije pojavila već se oglasila na društvenoj mreži "X".

Naime, princeza od Velsa uputila je javno izvinjenje je je propustila "Trooping the Colour" probu, ali je i istakla da je veoma ponosna na ceo puk.

The Irish Guards were deeply touched to receive a letter from our Colonel, Her Royal Highness, The Princess of Wales this morning.



We continue to wish Her Royal Highness well in her recovery and send Her our very best wishes.



Quis Separabit@KensingtonRoyal @ArmyInLondon pic.twitter.com/y95rbmaeOS