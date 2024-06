POTRESNA PORUKA KEJT MIDLTON! Princeza otvorila dušu: Toliko loših dana, osećam se umorno...

Prvi put nakon dijagnoze raka, princeza od Velsa Kejt Midlton se oglasila i progovorila o svom zdravstvenom stanju. Kejt je takođe rekla da će prisustvovati javnom događaju sutra.

Ona je bila na lečenju, uključujući hemoterapiju, otkako joj je ranije ove godine dijagnostikovan neodređeni tip bolesti. U izjavi objavljenoj danas, rekla je da "napreduje dobro" ali ima "dobre i loše dane". Izjava je praćena novom fotografijom Kejt.

"Tokom loših dana osećate se slabo, umorno i morate se prepustiti svom telu da se odmori", rekla je.

"Na dane kada se osećam dovoljno dobro, uživam u učestvovanju u školskom životu, provodim lično vreme na stvarima koje mi daju energiju i pozitivnost, kao i da počinjem malo da radim od kuće."

BREAKING: Princess of Wales to make her first public appearance of the year, tomorrow at Trooping the Colour.

Kate will attend the King’s birthday parade in a carriage with her 3 children. And be on the palace balcony with Prince William, King and Queen.

📷 in Windsor this week… pic.twitter.com/oy9uu5IEzT