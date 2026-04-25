Kralj Čarls dolazi u posetu SAD, a u Vašingtonu umesto britanskih zastava postavili zastave DRUGE ZEMLJE

Izvor: Tanjug, Foto: Tanjug AP/Alberto Pezzali

U Vašingtonu je došlo do greške u pripremama za državnu posetu britanskog kralja Čarlsa III i kraljice Kamile, kada su u blizini Bele kuće postavljene australijske zastave umesto britanskih, saopštili su američki zvaničnici.

Prema navodima nadležnih iz Distrikta Kolumbija, oko 15 australijskih zastava nakratko je bilo postavljeno među više od 230 zastava namenjenih dočeku, ali je greška brzo ispravljena i zamenjena britanskim zastavama, preneo je Rojters.

Kralj Čarls je takođe šef države za Australiju, ali je ta njegova uloga uglavnom ceremonijalna.

On dolazi u Sjedinjene Američke Države povodom obeležavanja 250. godišnjice američke Deklaracije nezavisnosti od britanske vlasti.

Poseta se smatra značajnim diplomatskim događajem, sa ciljem jačanja odnosa između SAD i Ujedinjenog Kraljevstva, koji su, prema navodima, u poslednje vreme bili pod pritiskom zbog međunarodnih tenzija, ističe Rojters.

Britanski kralj Čarls III boraviće od 27. aprila u četvorodnevnoj poseti SAD-u.

Autor: D.Bošković

POVEZANE VESTI

Svet

KRALJ ČARLS III ODLOŽIO POSETU PAPI: Vatikan se hitno oglasio

Svet

BRITANSKI KRALJ ČARLS I KRALJICA KAMILA POSETILI PAPU FRANJU Oduševljeni što su imali priliku da lično prenesu želje za njegov brz oporavak

Svet

Bakingemska palata potvrdila: Kralj Čarls III putuje u državnu posetu SAD

Svet

Tramp: Poseta kralja Čarlsa može da popravi odnose SAD i Velike Britanije

Politika

GUJON PRED POSETU VAŠINGTONU: Srpska zastava jedna od dve strane zastave koje su se ikada vijorile na Beloj kući

Svet

OSUMNJIČENI ZA PUCNJAVU U VAŠINGTONU ODVEDEN U PRITVOR NA NOSILIMA: Dvojica pripadnika Nacionalne garde razmenila vatru s napadačem