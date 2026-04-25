Kralj Čarls dolazi u posetu SAD, a u Vašingtonu umesto britanskih zastava postavili zastave DRUGE ZEMLJE

U Vašingtonu je došlo do greške u pripremama za državnu posetu britanskog kralja Čarlsa III i kraljice Kamile, kada su u blizini Bele kuće postavljene australijske zastave umesto britanskih, saopštili su američki zvaničnici.

Prema navodima nadležnih iz Distrikta Kolumbija, oko 15 australijskih zastava nakratko je bilo postavljeno među više od 230 zastava namenjenih dočeku, ali je greška brzo ispravljena i zamenjena britanskim zastavama, preneo je Rojters.

Kralj Čarls je takođe šef države za Australiju, ali je ta njegova uloga uglavnom ceremonijalna.

🇺🇸🇬🇧 As Washington DC expects visit from Charles III, city authorities mistakenly placed Australian flags outside the White House



— Lord Bebo (@MyLordBebo) 25. април 2026.

On dolazi u Sjedinjene Američke Države povodom obeležavanja 250. godišnjice američke Deklaracije nezavisnosti od britanske vlasti.

Poseta se smatra značajnim diplomatskim događajem, sa ciljem jačanja odnosa između SAD i Ujedinjenog Kraljevstva, koji su, prema navodima, u poslednje vreme bili pod pritiskom zbog međunarodnih tenzija, ističe Rojters.

Britanski kralj Čarls III boraviće od 27. aprila u četvorodnevnoj poseti SAD-u.

Autor: D.Bošković