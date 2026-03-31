Bakingemska palata potvrdila: Kralj Čarls III putuje u državnu posetu SAD

Izvor: Pink.rs/Tanjug

Bakingemska palata potvrdila je danas da će britanski kralj Čarls III otputovati u državnu posetu Sjedinjenim Američkim Državama uprkos ranijim apelima da se ovo "istorijsko kraljevsko putovanje" otkaže ili odloži zbog tekućeg sukoba na Bliskom istoku.

Britanski suveren bi trebalo krajem aprila da posetiti SAD, ali očekuje se da će tačni datumi ove posete biti naknadno potvrđeni, prenosi Rojters.

"Na savet britanske vlade i na poziv američkog predsednika Donalda Trampa, britanski kralj i kraljica će otputovati u državnu posetu SAD. Tokom kraljevske posete biće proslavljene istorijske veze i moderni bilateralni odnosi između Ujedinjenog Kraljevstva i Sjedinjenih Amerijčkih Država i 250. godišnjica američke nezavisnosti", navodi se u saopštenju Bakingemske palate.

Foto: Tanjug AP/Henry Nicholls/Pool Photo via AP

U saopštenju se dodaje da će kralj Čarls III nakon poste SAD otputovati na Bermude "u svojstvu vladara te britanske prekomorske teritorije".

OVO JE SADA RAT ZA VODU TAMO GDE JE ONA SKUPLJA OD ZLATA: Iran ostao bez postrojenja za desalinizaciju u vazdušnom udaru (VIDEO)

Autor: Marija Radić

