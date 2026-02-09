PRVI PUT SE OGLASIO KRALJ ČARLS III: Evo šta misli o istrazi koju će policija sprovesti o vezama njegovog brata i bivšeg princa Endrua i Epstajna

Britanski kralj Čarls III podržaće policijsku istragu o vezama raščinjenog princa Endrua (njegovog brata) i seksualnog prestupnika Džefrija Epstajna.

Bakingemska palata saopštila je danas da će kralj Čarls Treći pružiti podršku britanskoj policiji koja ispituje navode da je bivši princ Endruprosleđivao poverljive informacije osuđenom seksualnom prestupniku Džefriju Epstajnu.

Saopštenje je usledilo nakon što je policija potvrdila da ispituje navode prema kojima je bivši princ, Endru Mauntbaten Vindzor, 2010. godine slao Epstajnu izveštaje o trgovini.

Policija oblasti Temz Veli, nadležna za područja zapadno od Londona, uključujući Vindzor gde se nalazila bivša rezidencija člana kraljevske porodice, pokrenula je istragu nakon što su mediji objavili informacije o mejlovima koji ukazuju na to da je tadašnji princ Epstajnu slao izveštaje sa turneje po jugoistočnoj Aziji 2010. godine, kada je obavljao dužnost britanskog izaslanika za međunarodnu trgovinu.

Kabinet princa Vilijama naveo da je on "duboko zabrinut" zbog otkrića koja dolaze iz američke istrage o pokojnom seksualnom prestupniku.

Autor: A.A.