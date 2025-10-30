Kralj Čarls zvanično oduzeo sve kraljevske titule princu Endrjuu: Evo kako će se od sada predstavljati

Kralj Čarls zvanično je oduzeo sve kraljevske titule, uključujući i titulu princa, svom bratu Endrjuu.

Bivši princ Endrju, 65, više neće biti poznat kao princ niti kao Vojvoda od Jorka, saopštila je Bakingsemska palata u četvrtak, 30. oktobra. Umesto toga, njegovo zvanično ime biće Endrju Mauntbaten Vindzor.

"Njegovo Veličanstvo je danas pokrenulo formalni proces za uklanjanje stila, titula i odlikovanja princa Endrjua“, navodi se u saopštenju palate.

„Princ Endrju će sada biti poznat kao Endrju Mauntbaten Vindzor.“

Pored toga, Endrju će izgubiti i pravo na boravak u Royal Lodge u Vindzoru.

"Njegova zakupnina za Royal Lodge do sada mu je pružala pravnu zaštitu da nastavi da boravi u rezidenciji. Sada je formalno dostavljeno obaveštenje o predaji zakupa i on će se preseliti u alternativni privatni smeštaj. Ove sankcije su smatrane neophodnim, uprkos tome što on i dalje negira optužbe protiv sebe.“

"Njihova Veličanstva žele da jasno istaknu da su njihove misli i najveće saosećanje uvek bili, i da će ostati, sa žrtvama i preživelima bilo kojih oblika zlostavljanja“, zaključuje se u saopštenju.

Endrju je od rođenja imao titulu princa i obraćanje Njegovo Kraljevsko Veličanstvo kao sin kraljice Elizabete. Titula Vojvode od Jorka dodeljena mu je od pokojne majke na dan venčanja sa Sarom Ferguson 1986. godine.

Autor: Iva Besarabić