AKTUELNO

Svet

Kralj Čarls zvanično oduzeo sve kraljevske titule princu Endrjuu: Evo kako će se od sada predstavljati

Izvor: Pink.rs/Kurir, Foto: Tanjug AP/Steve Parsons ||

Kralj Čarls zvanično je oduzeo sve kraljevske titule, uključujući i titulu princa, svom bratu Endrjuu.

Bivši princ Endrju, 65, više neće biti poznat kao princ niti kao Vojvoda od Jorka, saopštila je Bakingsemska palata u četvrtak, 30. oktobra. Umesto toga, njegovo zvanično ime biće Endrju Mauntbaten Vindzor.

"Njegovo Veličanstvo je danas pokrenulo formalni proces za uklanjanje stila, titula i odlikovanja princa Endrjua“, navodi se u saopštenju palate.

„Princ Endrju će sada biti poznat kao Endrju Mauntbaten Vindzor.“

Pored toga, Endrju će izgubiti i pravo na boravak u Royal Lodge u Vindzoru.

"Njegova zakupnina za Royal Lodge do sada mu je pružala pravnu zaštitu da nastavi da boravi u rezidenciji. Sada je formalno dostavljeno obaveštenje o predaji zakupa i on će se preseliti u alternativni privatni smeštaj. Ove sankcije su smatrane neophodnim, uprkos tome što on i dalje negira optužbe protiv sebe.“

"Njihova Veličanstva žele da jasno istaknu da su njihove misli i najveće saosećanje uvek bili, i da će ostati, sa žrtvama i preživelima bilo kojih oblika zlostavljanja“, zaključuje se u saopštenju.

Endrju je od rođenja imao titulu princa i obraćanje Njegovo Kraljevsko Veličanstvo kao sin kraljice Elizabete. Titula Vojvode od Jorka dodeljena mu je od pokojne majke na dan venčanja sa Sarom Ferguson 1986. godine.

Autor: Iva Besarabić

#Kralj Čarls treći

#Velika Britanija

#oduzimanje

#princ Endrju

#titula

POVEZANE VESTI

Showbiz

ZAVRNUO SLAVINU Kralj Čarls uskratio finansijska sredstva bratu, princu Endruu

Showbiz

Saopšteno kako je otkriveno da kralj Čarls boluje od kancera

Svet

Kralj Čarls zapenio od besa: Rešio da protera jednog člana kraljevske porodice, a on mu ovako uzvratio

Showbiz

KRALJ ČARLS DONEO VAŽNU ODLUKU PO PITANJU HARIJEVE BUDUĆNOSTI NA DVORU: Evo da li je prinčeva KUKNJAVA da se vrati urodila plodom

Svet

VAŽNO SAOPŠTENJE IZ BAKINGEMSKE PALATE: Čarls zbog RAKA odustao od OVE kraljevske dužnosti, a EVO ko će ga zameniti!

Showbiz

Kralj Čarls zabrinut za princa Džordža, a Vilijam ni da trepne: Ne želi da ispoštuje pravila iako to njegovog sina dovodi u opasnost