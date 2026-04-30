TRAMP ČASTI KRALJA ČARLSA: Ukidaju se carine na škotski viski, 'pao' dogovor u Beloj kući!

Američki predsednik Donald Tramp saopštio je da će, u čast britanskog kralja Čarlsa III i kraljice Kamile, ukinuti carine i ograničenja na škotski viski. Ova odluka dolazi neposredno nakon što je kraljevski par završio zvaničnu posetu Beloj kući.

Istorijski dogovor za dve moćne industrije

Tramp je putem svoje platforme Truth Social naveo da će ova odluka omogućiti nesmetanu saradnju između Škotske i američke savezne države Kentaki.

Saradnja viskija i burbona: Uklanjaju se prepreke za dve ključne industrije koje su od ogromnog značaja za obe strane.

Trgovina buradima: Poseban fokus biće na olakšavanju međudržavne trgovine drvenim buradima, što su privrednici zahtevali već duže vreme.

Ekskluzivni razlog: Predsednik SAD je naglasio da su kralj i kraljica jedini koji su mogli da ga privole na ovakav potez.

„Kralj i kraljica su me naterali da uradim nešto što niko drugi ne bi mogao, a da me gotovo nisu ni pitali. Divna mi je čast što su oboje posetili SAD“, poručio je Tramp.

Ovaj potez se ocenjuje kao značajno otopljavanje trgovinskih odnosa između SAD i Ujedinjenog Kraljevstva, koristeći „meku diplomatiju“ tokom kraljevske posete Vašingtonu.

Autor: D.S.