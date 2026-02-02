TRAMP STIŽE NA BALKAN! Američki predsednik dolazi da spreči OPASAN sukob između NATO saveznika?

Američki predsednik, Donald Tramp, dolazi u zvaničnu posetu Grčkoj kako bi se sastao sa grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom.

Predsednik SAD Donald Tramp planira da zvanično poseti Grčku, izjavila je u nedelju američka ambasadorka u Atini Kimberli En Gilfojl, što ukazuje na rastuće interesovanje Vašingtona za region jugoistočnog Mediterana.

Govoreći na predstavljanju novog dokumentarnog filma prve dame SAD Melanije Tramp u Atini, Gilfojl je rekla da se raduje poseti američkog predsednika i njegove supruge.

- Znam da će predsednik doći i zaista se radujem dolasku njih oboje, uključujući i Melaniju, u posetu Grčkoj.To bi bila ogromna čast za zemlju - rekla je Gilfojl.

Bez datuma i detalja o regionalnoj turneji

Ambasadorka nije precizirala kada bi poseta mogla da se dogodi, niti da li bi Tramp tom prilikom posetio i druge zemlje od strateškog značaja za SAD, poput Izraela, Kipra ili Turske.

Od političkog značaja za jugoistočnu Evropu

Sama najava ima značajnu političku težinu za jugoistočnu Evropu - region u kojem su zemlje suočene sa tenzijama zbog pomorskih sporova, naročito između Grčke i Turske, kao i neslaganja oko energetskih resursa.

Od Trampovog ponovnog izbora, američke kompanije povećale su ulaganja u istraživanje gasa i nafte u istočnom Mediteranu. Gilfojl je Grčku opisala kao "ključnog igrača u evropskoj energetskoj budućnosti".

Za razliku od mnogih partnera SAD u Evropskoj uniji, Grčka se slaže sa Trampom po pitanju potrebe da Evropa uvozi više tečnog prirodnog gasa (LNG) iz Sjedinjenih Država.

Atina jača veze sa Izraelom i Kiprom

U međuvremenu, Atina je obnovila odnose sa Izraelom i Kiprom u cilju jačanja saradnje u oblasti odbrane i energetike. Taj proces se pažljivo prati u Ankari, gde postoji strah da bi ova trojka mogla da poremeti regionalnu ravnotežu snaga.

Otopljavanje odnosa između Grčke i Turske

I pored dugogodišnjih tenzija u Egejskom moru, postoje naznake da bi odnosi između Grčke i Turske mogli da se poprave. Prošle nedelje dve zemlje pokrenule su politički dijalog na visokom nivou, koji bi trebalo da dovede do sastanka grčkog premijera Kirijakosa Micotakisa i turskog predsednika Redžepa Tajipa Erdogana u prvoj polovini februara.

Spor oko NAVTEX obaveštenja

Istovremeno, Ankara je izdala dugotrajna NAVTEX obaveštenja - pomorska bezbednosna upozorenja - kojima je obavestila Atinu o pomorskim aktivnostima, poput vojnih vežbi, u tom području. Grčka je takva obaveštenja odbacila kao pravno beznačajna i ocenila ih kao politički potez sa ciljem pritiska.

- Turci pokušavaju da spreče održavanje sastanka Micotakis-Erdogan - rekao je Angelos Sirigos, poslanik vladajuće stranke Nova demokratija.

Američki faktor menja odnose

Rastuće američko interesovanje za energetski potencijal regiona moglo bi da promeni odnose snaga i izvrši pritisak na dugogodišnje rivale da pronađu političko rešenje.

Turska i povratak u program F-35

Tramp i Erdogan, prema ocenama analitičara, dele slično viđenje regionalne ravnoteže snaga, a Turska se za razliku od Grčke priključila Trampovoj inicijativi "Odbor za mir".

Rešenje pitanja turskog zahteva za povratak u američki program borbenih aviona F-35 iz kojeg je Ankara isključena 2019. godine nakon kupovine ruskog sistema S-400 moglo bi biti na pomolu.

- Verujem da će ova pitanja, vezana za F-35, biti rešena u naredna četiri do šest meseci, odnos između dvojice predsednika je dobar - rekao je američki ambasador u Ankari Tom Barak.

I Grčka i Izrael snažno se protive tome da Turska dobije F-35 avione.

Turska ključna u američkoj politici prema Siriji

Turska i dalje ima centralnu ulogu u američkoj politici prema Siriji. Tramp je naglasio svoje bliske veze sa Erdoganom i nastavak bezbednosne saradnje na severu Sirije.

Veliki delovi severne Sirije dugo su bili pod kontrolom kurdskih snaga kojima se Ankara protivi, ali se ta ravnoteža u poslednje vreme promenila nakon ofanziva koje podržava Turska.

Autor: A.A.