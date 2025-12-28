Tramp pred susret sa Zelenskim osuo drvlje i kamenje na UN: Bile su od vrlo male pomoći...

Američki predsednik Donald Tramp trebalo bi danas na Floridi da se sastane sa Volodimirom Zelenskim, predsednikom Ukrajine.

Sastanak je planiran za oko 19 sati po našem vremenu, a glavna tema biće novi mirovni plan koji je ukrajnski lider usaglasio sa evropskim saveznicima i prema kome vlasti u Moskvi imaju velike rezerve.

Tramp se uoči susreta sa Zelenskim oglasio na svojoj društvneoj mreži Truth Social i žestoko napao Ujedinjene nacije.

On je čestitao čelnicima Tajlanda i Kambodže na postignutom primirju, nakon što su se dve zemlje u subotu dogovorile o obustavi višednevnih pograničnih sukoba.

Tramp je u objavi oštro kritikovao UN, navodeći kako je organizacija "vrlo malo pomogla" u rešavanju globalnih sukoba, pri čemu je posebno istakano "katastrofu koja se trenutno događa između Rusije i Ukrajine".

"Sa zadovoljstvom objavljujem da će se sukobi između Tajlanda i Kambodže trenutno zaustaviti i da će se oni vratiti životu u miru, u skladu sa našim nedavno dogovorenim originalnim sporazumom. Želim da čestitam obojici velikih lidera na njihovoj briljantnosti u donošenju ovog brzog i veoma pravednog zaključka. Bilo je brzo i odlučno, kao što bi sve ove situacije trebalo da budu!", naveo je Tramp i dodao:

"Sjedinjene Američke Države, kao i uvek, bile su ponosne što su pomogle! Sa svim ratovima i sukobima koje sam rešio i zaustavio tokom poslednjih jedanaest meseci, osam, možda su Sjedinjene Države postale prave Ujedinjene nacije, koje su bile od vrlo male pomoći ili podrške u bilo kom od njih, uključujući i katastrofu koja se trenutno dešava između Rusije i Ukrajine. Ujedinjene nacije moraju početi da se aktiviraju i uključuju u svetki mir!".

Autor: D.Bošković