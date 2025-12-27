AKTUELNO

Svet

POTVRĐENO: Tramp i Zelenski se sutra sastaju na Floridi

Izvor: Telegraf, Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson ||

Predsednik SAD Donald Tramp sastaće se sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na Floridi u nedelju, saopštila je Bela kuća.

Prema rasporedu američkog predsednika, bilateralni razgovori će se održati u 15.00 časova po lokalnom vremenu u Palm Biču na Floridi.

Bela kuća nije izdala posebno saopštenje s tim u vezi, ali je u rasporedu za vikend koji je poslala medijima prcizirala satnicu za sastanak između Trampa i Zelenskog za nedelju u 15 časova, prenosi "Njujork tajms".

Više detalja nije saopšteno.

Zelenski je ovaj sastanak najavio na društvenim mrežama u petak.

On je rekao da će tom prilikom doneti novi plan od 20 tačaka za okončanje rata, koji uključuje predlog za demilitarizovanu zonu, a glavni fokus sastanka biće bezbednosne garancije za Ukrajinu.

Autor: D.Bošković

