AKTUELNO

Svet

PINK.RS NA LICU MESTA! Sat i po pre Trampovog govora nema gde dlaka da padne! Ogroman broj ljudi čeka predsednika SAD (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Predsednik SAD Donald Tramp sleteo je u Švajcarsku kako bi se sastao sa svetskim liderima na samitu u Davosu.

Očekuјe se da će oko 35 zemalja prisustvovati Trampovoј ceremoniјi potpisivanja Odbora za mir

Ceremoniјi potpisivanja novoosnovanog Odbora mira predsednika Donalda Trampa prisustvovaće oko 35 od 50 zemalja koјe su bile pozvane na događaј u četvrtak u Davosu, rekao јe visoki zvaničnik administraciјe.

Neke zemlje, poput Uјedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina, već su potvrdile svoјe planove da učestvuјu. Ali nekoliko drugih se јoš uvek niјe obavezalo, dok su neki saveznici poput Francuske isključili pridruživanje odboru.

Pink.rs nalazi se na licu mesta, gde je, mnogo pre govora lidera SAD okupljen ogroman broj ljudi.

Video: Privatna arhiva

Ključni Trampov savetnik Stiven Miler u Švajcarskoj

Jedan od ključnih političkih savetnika Donalda Trampa, Stiven Miler, takođe je upravo izašao iz aviona.

Miler trenutno obavlja funkciju zamenika šefa kabineta Bele kuće, ali je radio na brojnim pozicijama, uključujući i pisac govora, za Trampovu administraciju tokom oba njegova predsednička mandata.

Zašto je kasnio Trampov avion?

Avion američkog predsednika DOnalda Trampa sleteo je na aerodorm u Cirih sa tri sata zakašnjenja.

Avion Air Force One, u kom je bio predsednik Tramp morao je da se vrati u Merilend manje od sat vremena nakon poletanja, zbog "manjeg problema sa elektrikom".

Prema AP-u, radi se o avionu Air Force C-32, modifikovanoj verziji Boeinga 757, koji predsednik inače koristi za domaća putovanja i sletanja na manje aerodrome.

Avion američkog predsednika DOnalda Trampa sleteo je na aerodorm u Cirih sa tri sata zakašnjenja.

Avion Air Force One, u kom je bio predsednik Tramp morao je da se vrati u Merilend manje od sat vremena nakon poletanja, zbog "manjeg problema sa elektrikom".

Prema AP-u, radi se o avionu Air Force C-32, modifikovanoj verziji Boeinga 757, koji predsednik inače koristi za domaća putovanja i sletanja na manje aerodrome.

Autor: D.Bošković

#Amerika

#Donald Tramp

#SAD

#tramp

POVEZANE VESTI

Svet

TRAMP STIGAO U EGIPAT! Počinje ključni trenutak za BUDUĆNOST GAZE: Sa ovim svetskim liderom izašao iz 'Zveri'

Svet

TRAMP U SVOM OBRAĆANJU ZAPALIO DAVOS! Neću da vam čitam knjige o sebi, došao sam po ono što pripada Americi!

Svet

TRAMPU I MELANIJI UKAZANA POSEBNA ČAST: Pogledajte šta su uradili pre sahrane pape Franje (VIDEO)

Svet

TRAMP I PUTIN BI MOGLI USKORO DA SE SASTANU? Evo gde bi mogli da se sretnu predsednik Rusije i predsednik SAD

Svet

POTVRĐENO: Tramp i Zelenski se sutra sastaju na Floridi

Svet

Tramp otkrio šta je bilo na meti udara SAD: Napali smo celu oblast u Venecueli