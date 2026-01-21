PINK.RS NA LICU MESTA! Sat i po pre Trampovog govora nema gde dlaka da padne! Ogroman broj ljudi čeka predsednika SAD (VIDEO)

Predsednik SAD Donald Tramp sleteo je u Švajcarsku kako bi se sastao sa svetskim liderima na samitu u Davosu.

Očekuјe se da će oko 35 zemalja prisustvovati Trampovoј ceremoniјi potpisivanja Odbora za mir

Ceremoniјi potpisivanja novoosnovanog Odbora mira predsednika Donalda Trampa prisustvovaće oko 35 od 50 zemalja koјe su bile pozvane na događaј u četvrtak u Davosu, rekao јe visoki zvaničnik administraciјe.

Neke zemlje, poput Uјedinjenih Arapskih Emirata i Bahreina, već su potvrdile svoјe planove da učestvuјu. Ali nekoliko drugih se јoš uvek niјe obavezalo, dok su neki saveznici poput Francuske isključili pridruživanje odboru.

Pink.rs nalazi se na licu mesta, gde je, mnogo pre govora lidera SAD okupljen ogroman broj ljudi.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Ključni Trampov savetnik Stiven Miler u Švajcarskoj

Jedan od ključnih političkih savetnika Donalda Trampa, Stiven Miler, takođe je upravo izašao iz aviona.

Miler trenutno obavlja funkciju zamenika šefa kabineta Bele kuće, ali je radio na brojnim pozicijama, uključujući i pisac govora, za Trampovu administraciju tokom oba njegova predsednička mandata.

Zašto je kasnio Trampov avion?

Avion američkog predsednika DOnalda Trampa sleteo je na aerodorm u Cirih sa tri sata zakašnjenja.

Avion Air Force One, u kom je bio predsednik Tramp morao je da se vrati u Merilend manje od sat vremena nakon poletanja, zbog "manjeg problema sa elektrikom".

Prema AP-u, radi se o avionu Air Force C-32, modifikovanoj verziji Boeinga 757, koji predsednik inače koristi za domaća putovanja i sletanja na manje aerodrome.

Avion američkog predsednika DOnalda Trampa sleteo je na aerodorm u Cirih sa tri sata zakašnjenja.

Avion Air Force One, u kom je bio predsednik Tramp morao je da se vrati u Merilend manje od sat vremena nakon poletanja, zbog "manjeg problema sa elektrikom".

Prema AP-u, radi se o avionu Air Force C-32, modifikovanoj verziji Boeinga 757, koji predsednik inače koristi za domaća putovanja i sletanja na manje aerodrome.

Autor: D.Bošković