Tramp otkrio šta je bilo na meti udara SAD: Napali smo celu oblast u Venecueli

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su SAD "napale" oblast pristaništa u Venecueli gde je, kako je naveo, droga utovarena u brodove.
Tramp je ovu izjavu dao novinara tokom dočeka izraelskog premijera Benjamina Netanijahua na njegovom imanju Mar-a-Lago na Floridi, prenosi Rojters.
"Došlo je do velike eksplozije u oblasti pristaništa gde su utovarili brodove drogom. Utovarili su brodove drogom. Napali smo sve brodove, a sada smo napali celu oblast", rekao je Tramp, ne navodeći više detalja, navodi agencija.
Tramp je ranije saopštio da su SAD prošle nedelje uništile "veliki objekat" u Venecueli, kao deo kampanje pritiska na Karakas, ali nije pružio dodatne detalje o navodnoj akciji američke vojske.
#Ampliación | Donald Trump confirmó en vivo que hubo una “gran explosión” en Venezuela tras ataque direccionado en tierra.https://t.co/KIL3qM1ubK— Revista Semana (@RevistaSemana) 29. децембар 2025.
"Oni (Venecuela) imaju veliku fabriku, ili veliki objekat, odakle dolaze brodovi. Pre dve noći smo je uništili. Zadali smo im veoma jak udarac", rekao je Tramp u intervjuu sa radio voditeljem i donatorom Republikanske stranke Džonom Kacimatidisom, preneo je CNN.
Autor: Marija Radić