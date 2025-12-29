AKTUELNO

Tramp otkrio šta je bilo na meti udara SAD: Napali smo celu oblast u Venecueli

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su SAD "napale" oblast pristaništa u Venecueli gde je, kako je naveo, droga utovarena u brodove.

Tramp je ovu izjavu dao novinara tokom dočeka izraelskog premijera Benjamina Netanijahua na njegovom imanju Mar-a-Lago na Floridi, prenosi Rojters.

"Došlo je do velike eksplozije u oblasti pristaništa gde su utovarili brodove drogom. Utovarili su brodove drogom. Napali smo sve brodove, a sada smo napali celu oblast", ​​rekao je Tramp, ne navodeći više detalja, navodi agencija.

Tramp je ranije saopštio da su SAD prošle nedelje uništile "veliki objekat" u Venecueli, kao deo kampanje pritiska na Karakas, ali nije pružio dodatne detalje o navodnoj akciji američke vojske.

"Oni (Venecuela) imaju veliku fabriku, ili veliki objekat, odakle dolaze brodovi. Pre dve noći smo je uništili. Zadali smo im veoma jak udarac", rekao je Tramp u intervjuu sa radio voditeljem i donatorom Republikanske stranke Džonom Kacimatidisom, preneo je CNN.

