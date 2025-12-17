AMERIKA NA IVICI RATA! Tramp naredio potpunu i sveopštu BLOKADU TANKERA, Venecuela potpuno okružena: Čeka ih šok kakav još nisu doživeli (VIDEO)

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da naređuje "potpunu i sveobuhvatnu" blokadu svih sankcionisanih naftnih tankera koji plove ka Venecueli ili iz nje.

Ovu odluku doneo je nakon što je vladu venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura proglasio stranom terorističkom organizacijom, optuživši je za krađu američke imovine, terorizam, krijumčarenje droge i trgovinu ljudima, piše BBC.

U objavi na društvenoj mreži Truth Social, Donald Tramp je bio izuzetno direktan:

- Stoga danas naređujem potpunu i sveopštu blokadu svih sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze u Venecuelu ili iz nje izlaze - napisao je.

"Čeka ih šok kakav još nisu doživeli"

- Venecuela je u potpunosti okružena najvećom armadom ikada okupljenom u istoriji Južne Amerike. Ona će nastaviti da raste, a šok koji ih čeka biće nešto što nikada ranije nisu iskusili - sve dok ne vrate Sjedinjenim Američkim Državama svo naftno bogatstvo, zemlju i ostalu imovinu koju su nam prethodno ukrali - navodi se u objavi.

Tramp je dalje napisao:

- Nelegitimni Madurov režim koristi naftu sa tih ukradenih naftnih polja kako bi se finansirao, kao i narko-terorizam, trgovinu ljudima, ubistva i otmice. Zbog krađe naše imovine i mnogih drugih razloga, uključujući terorizam, krijumčarenje droge i trgovinu ljudima, venecuelanski režim je proglašen stranom terorističkom organizacijom.

- Zbog toga danas naređujem potpunu i sveopštu blokadu svih sankcionisanih naftnih tankera koji ulaze u Venecuelu i izlaze iz nje. Ilegalni imigranti i kriminalci koje je Madurov režim poslao u Sjedinjene Države tokom slabe i nesposobne Bajdenove administracije ubrzano se vraćaju u Venecuelu. Amerika neće dozvoliti da nas kriminalci, teroristi ili druge zemlje pljačkaju, ugrožavaju ili nam nanose štetu, kao što neće dozvoliti ni da neprijateljski režim uzima našu naftu, našu zemlju ili bilo koju drugu imovinu – sve to mora biti vraćeno Sjedinjenim Američkim Državama, ODMAH. Hvala na pažnji! - poručio je Tramp.

Eskalacija tenzija

Trampova objava usledila je nedelju dana nakon što su Sjedinjene Države zaplenile jedan naftni tanker u blizini obale Venecuele. Vlada u Karakasu ovu najavu nazvala je "grotesknom pretnjom".

Dan pre najave blokade, Bela kuća je potvrdila zaplenu tankera Skipper, navodeći da je bio uključen u „nezakonitu isporuku nafte“ i da će biti sproveden u američku luku.

Maduro: Žele da nam ukradu naftu, gas, zlato i minerale



Predsednik Venecuele Nikolas Maduro oštro je osudio taj potez, tvrdeći da su SAD "otele posadu" i "ukrale" brod. Venecuela, koja poseduje neke od najvećih potvrđenih rezervi nafte na svetu, već dugo optužuje Vašington da pokušava da prisvoji njene prirodne resurse.

Govoreći na jednom događaju večer pre Trampove objave, Maduro je rekao da "imperijalizam i fašistička desnica žele da kolonizuju Venecuelu kako bi preuzeli njeno bogatstvo nafte, gasa, zlata i minerala".

- Zakleli smo se da ćemo apsolutno braniti svoju otadžbinu. U Venecueli će mir pobediti - izjavio je Maduro u utorak.

Autor: A.A.